Шахтер - обладатель Кубка Украины!

Благодаря единственному мячу в исполнении Марлоса, забитому за десять минут до конца основного времени, донецкий Шахтер переиграл Динамо в финальном поединке за Кубок Украины (1:0).

Шахтер - Динамо 1:0 Гол: Марлос, 80

Шахтер: Пятов - Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Коваленко (Малышев, 84) - Марлос, Тайсон, Бернард (Зубков, 90+1) - Феррейра (Ордец, 90+3)

Динамо: Коваль - Пантич, Кадар (Цыганков, 84), Вида - Морозюк, Шепелев, Сидорчук (Рыбалка, 67), Антунеш - Ярмоленко, Гармаш, Беседин

Предупреждения: Срна, Феррейра, Пятов - Сидорчук, Кадар, Гармаш

На восьмой минуте Марлос не сумел реализовать пенальти (перекладина)

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