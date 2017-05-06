"Шахтер" обыграл "Зарю" и досрочно стал 10-кратным чемпионом Украины

Сегодня, 6 мая, донецкий "Шахтер" в драматичном поединке вырвал победу у луганской "Зари" на харьковском стадионе "Металлист" со счетом 3-2.

Таким образом, горняки досрочно завоевали чемпионский титул, который стал для них уже десятым по счету. "Шахтер" теперь может получить звездочку в эмблему клуба.

Дончане открыли счет на 38 минуте, когда Срна выполнил длинный пас в линию атаки, Форстер прерывал головой, но лишь продлил в штрафную. А там Феррейра дотянулся до мяча и сыграл на опережение голкипера.

Второй мяч горняки забили на 52 минуте. Бернард сыграл на подборе после не лучшей скидки Шершеня и бил с десяти метров - Шевченко парировал, а Исмаили подоспел на добивание и вколотил мяч в сетку.