"Шахтер" подвинула не "Сельта", а бригада арбитров - Фонсека

Вчера, 23-го февраля, в Харькове состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Шахтер" принимал испанскую "Сельту".

Весь матч шла равная борьба, а на последних минутах Гвидетти заработал спорный пенальти в ворота "горняков", который реализовал Аспас и перевел игру в овертайм. На 108-й минуте точку поставил Кабраль, пробив Пятова ударом головой.

"Я уже говорил перед матчем, что нас ждет сложная игра. Так и было. В целом мы сыграли сбалансированно. Но я не могу не говорить о том, что исход матча решился на 91-й минуте. Это и была главная причина такого результата. Пенальти был позорным, я уже видел момент. Арбитр хотел дать карточку Гвидетти, но потом это трансформировалось в пенальти. Нас подвинула не столько команда "Сельта", сколько команда арбитров", - сказал Фонсека на пресс-конференции после игры.

"В первом тайме дополнительного времени была игра рукой у "Сельты", но пенальти нам не дали. Я не тот человек, который ищет отговорки, но я не мог не сказать об этом".

"Если говорить о поле, то оно было мягким, не в идеальном состоянии, игроки поскальзывались, но что мы можем поделать. Думаю, те, кто им занимался, отдавались по полной в таких условиях, какие сейчас в Украине. Мы любим играть в более быстрый футбол, поэтому поле было на руку "Сельте". Но, повторюсь, это не отговорка, проиграли мы совсем по другим причинам".

Источник: Зеркало недели

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