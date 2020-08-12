Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы

Шахтер со счетом 4:1 разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Украинская команда открыла счет уже на 2-й минуте. Это Марлос подал угловой, Мораес выбежал из-за спин защитников и головой отправил мяч в сетку.

Почти сразу швейцарский коллектив мог восстановить равновесие, однако после удара от Кабрала мяч пролетел рядом со стойкой.

Соперники обменялись моментами, пока на 22-й минуте Шахтер не удвоил свой перевес. Марлос отдал на Патрика, тот неожиданно пропустил на Тайсона, а бразилец ударом в одно касание с помощью рикошета отправил снаряд в цель.

До перерыва донецкий клуб мог забивать еще минимум трижды, но после ударов Мораеса и Марлоса соперника спасал вратарь Николич, а после выстрела Антонио - перекладина.

Во втором тайме Базель имел шанс свести отставанием к минимуму, а вместо этого третий мяч забил Шахтер - с пенальти на 75-й минуте отличился Алан Патрик.

На 88-м обороте секундной стрелки забил Додо, на что соперник ответил единственным за игру голом. Шахтер впервые с 2016 года вышел в полуфинал Лиги Европы.

Шахтер - Базель 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Патрик, 74, Додо, 88 - ван Вольфсвинкель, 90+2

В полуфинале Шахтер сыграет против итальянского Интера, который накануне со счетом 2:1 победил Байер.