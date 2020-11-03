Шахтер с унизительным счетом проиграл Боруссии в Лиге чемпионов

"Шахтер" потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубковой истории клуба.

Донецкий "Шахтер" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на "Олимпийском" разгромно проиграл "Боруссии" Менхенгладбах.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру по сравнению с двумя первыми матчами "горняков" в ЛЧ сделал в стартовом составе команды только одну замену - Тайсон начал матч вместо Дентиньо.

В первом тайме "Шахтер" уступил сопернику по всем статьям. "Боруссия" уверенно начала игру и забила уже на 8-й минуте. Алассан Плеа ударом в касание из центра штрафной замкнул передачу с правого фланга.

На 17-й минуте "Шахтер" пропустил еще раз - после удара Кристофа Крамера мяч рикошетом от ноги Валерия Бондаря влетел в сетку. Еще через девять минут Плеа оформил дубль красивым ударом из-за пределов штрафной, а перед перерывом угловой у ворот "Шахтера" завершился голом Рами Бенсабаини.

У "Шахтера" единственный стопроцентный момент за тайм не реализовал Тете - Янн Зоммер среагировал на удар бразильца с близкого расстояния.

После перерыва "Шахтер" не только не смог переломить ситуацию на поле, но и пропустил еще.

На 64-й минуте ошибка Анатолия Трубина обернулась для "горняков" голом Ларса Штиндля. А на 78-й минуте Плеа оформил хет-трик - мяч был засчитан после просмотра VAR.

"Шахтер" - "Боруссия" М - 0:6

Голы: Плеа, 8, 26, 78, Бондарь, 17 (автогол), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Тайсон (Мораес, 46), Соломон, Марлос (Коваленко, 46), Тете

"Боруссия" М: Соммер, Лайнер (Ланг, 82), Гинтер, Эльведи (Янчке, 82), Бенсебаини, Крамер, Хофманн (Лазаро, 75), Нойхаус, Штиндль (Вольф, 69), Тюрам, Плеа (Траоре, 82)"Шахтер" - "Боруссия" М: итоги матча "Шахтер" потерпел самое крупное поражение в домашних матчах в еврокубках. Ранее "горняки" шесть раз проигрывали на своем поле со счетом 0:3.

После трех туров "Боруссия" набрала 5 очков и возглавила группу В.

У "Шахтера" - 4 очка.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 1 декабря - на выезде против "Боруссии".