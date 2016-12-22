Шахтер стал лучшим клубом Европы в первой части сезона по версии УЕФА

У Шахтера лучший в Европе показатель очков в среднем за игру

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал Шахтер лучшим клубом Европы по итогам первой части сезона во всех турнирах с помощью показателя очков в среднем за игру.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, "Горняки" лучше всех провели первую часть сезона благодаря показателю в 2,78 очка в среднем за игру.

Второе и третье места с показателем в 2,53 балла делят португальская Бенфика и английский Челси. На четвертой позиции - итальянский Ювентус (2,47), на пятой - испанский Реал (2,47).

Среди лучших клубов согласно результатам на своем поле Шахтер занимает третью строчку с 2,78 балла в среднем за игру. Первое и второе места с 3,00 очка делят Ювентус и Рома (Италия).

В то же время, "Горняки" имеют лучший показатель в гостевых матчах - 2,78 балла в среднем за матч. На второй позиции - Челси (2,44), на третьей - Реал (2,43).

Также Шахтер занял четвертую строчку среди команд с лучшей обороной. Донецкий коллектив пропускал 0,61 мяча в среднем за игру и тем самым опередил Челси и московский ЦСКА (по 0,65)

Лидирует с 0,47 гола за матч - португальский Порту, на втором месте - Бенфика (0,53), на третьем - Бавария (0,56).

Ранее полузащитник Шахтера Виктор Коваленко заявил, что донецкая команда в нынешнем сезоне попытается выиграть все турниры, в которых играет.

Напомним, что донецкий клуб выиграл все шесть матчей Лиги Европы нынешнего сезона.