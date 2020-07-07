Шарий владеет элитной виллой на берегу моря в Испании

Скандальный блогер Анатолий Шарий владеет элитной виллой на побережье Коста- Дорада в Каталонии (Испания). Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Особняк площадью 230 квадратных метров политик приобрел в августе прошлого года. Это подтверждают документы из испанского имущественного реестра.

В описании недвижимости и земельного участка сказано, что дом состоит из основного жилого этажа площадью 161 кв.м и подвального помещения площадью 69 кв.м. Вокруг здания есть сад на 5,2 сотки, а сразу за участком находится пляж.

С помощью сервиса Google Maps удалось найти испанское жилье Шария.

Действительно, особняк расположен на так называемой первой линии - от пляжа его отделяет только полоса зеленых насаждений. На территории виллы есть бассейн и небольшой сад.

Как пишет издание, с появлением украинского владельца внешность особняка заметно изменилась - вместо декоративного ограждения из кустов и деревьев появился почти двухметровый забор. Также на заборе можно увидеть предупреждающие знаки об охране и видеонаблюдении.Отмечается, что в документах не указано, каким образом Шарий стал владельцем недвижимости - купил или получил на каких-то других условиях. Также неизвестна стоимость объекта.

Местные сайты недвижимости предлагают похожий дом по цене в 950 тысяч евро (но он находится дальше от моря). Предложенные на сервисах варианты позволяют сделать вывод, что на момент покупки особняка его стоимость составляла около миллиона евро.

Новости без границ

http://kordon.org.ua