Щеплення від коронавірусу вже зробили 50% киян - КМДА

Щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян. При цьому, завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

Як передає Укрінформ, про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, повідомляє пресслужба КМДА.

Гінзбург зазначила, що щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян від офіційної кількості населення міста.

"Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Окрім того, люди подорожують, приїздять у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві. Усе, що для цього потрібно, - усвідомлення небезпеки, яку несе в собі це захворювання та бажання її уникнути", - підсумувала Гінзбург.

Гінзбург нагадала, що наразі у Києві створено всі умови для зручної та швидкої вакцинації від COVID-19. На базі медичних закладів столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медустанови) працюють пункти вакцинації. Функціонує у щоденному режимі Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Також пункти масової вакцинації відкриваються у торговельних центрах та великих мережах маркетів. Запроваджено практику мобільних вакцинальних пунктів

"Сьогодні можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) та CoronaVac. Це має бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату. Тож не зволікайте. Оберіть зручну для себе локацію та вакцинуйтеся!" - закликала директорка Департаменту.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 6 вересня, виявили 2 197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.