Щиро вітаємо християн західного обряду з Великоднем

04 апреля 2021, 11:53
 Общество Источник: 4-та Влада
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Вітаємо з Воскресінням Господнім. Нехай Бог дарує вам та вашій родині благополуччя та мир. Щоб усі були щасливі та здорові. Нехай удача вас ніколи не покидає. Христос Воскрес!



 

Источник: 4-та Влада
 
 
 