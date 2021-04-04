Щиро вітаємо християн західного обряду з Великоднем

Вітаємо з Воскресінням Господнім. Нехай Бог дарує вам та вашій родині благополуччя та мир. Щоб усі були щасливі та здорові. Нехай удача вас ніколи не покидає. Христос Воскрес!
Вітаємо з Воскресінням Господнім. Нехай Бог дарує вам та вашій родині благополуччя та мир. Щоб усі були щасливі та здорові. Нехай удача вас ніколи не покидає. Христос Воскрес!
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