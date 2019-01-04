Що не можна робити на Рiздво Христове: головнi заборони свята

Щороку, 7 січня, православні українці зустрічають головне свято року - Різдво Христове, до якого з давніх-давен готувалися по-особливому.

Вечір 6 січня називається Святим вечором або Святвечором. Коли сходить перша зірка на небі, можна сідати за святковий стіл. На ньому обов'язково повинні бути 12 страв (за кількістю учнів-апостолів Ісуса).

Головна страва на Рідзво - кутя. Народні традиції Різдва - широко відомі. Наразі зупинимося на тому, що не можна або ж не бажано робити в день цього свята.



Підготовка до православного Різдва зазвичай займає особливе місце в душах віруючих, адже це - період розвитку, осмислення того, що відбувається, сімейних цінностей, а також велика робота над духовним аспектом життя. Але так само в цей період є багато народних традицій, які передаються з покоління в покоління, і вони займають важливе місце в житті народу. Тому ми зібрали головні заборони на Різдво. Отже, не можна 6 січня їсти м'ясо і продукти тваринного походження, у певні дні - рибу, вино й олію, адже ще триває Різдвяний піст.

Вже 7 січня всі ці заборони знімаються.



У Святий вечір треба, щоб на столі було 12 пісних страв: за кількістю апостолів. Менша кількість страв не рекомендується.



Одна з головних заборон Різдва - той факт, що жодна зі страв не повинна залишитися недоторканою.



Не можна прибирати страви зі столу до настання Різдва 7 січня.

Треба подивитися на свою ялинку. У Різдво не можна, щоб на ялинці була інша головна прикраса, крім зірки, адже це - символ зірки Віфлеєму, що сповістила про народження Ісуса.



У Різдво не можна надягати старий одяг.



Як і в інші релігійні свята, не можна працювати. Жінкам не можна шити, прати, прибирати, виносити сміття з хати. Чоловікам - ходити на полювання або рибалку. Це потрібно робити заздалегідь до свята.

Ні в якому разі не можна ворожити на Різдво. Для цього є спеціальний період - із 12 дня Святок до Хрещення.

У свято Різдва не можна лаятися, лихословити, особливо - за столом. Не прийнято до сходу першої зірки обідати - невеликий перекус дозволений тільки дітям.

І одна з головних заборон: не можна забувати про милосердя. Обов'язково слід допомагати тим, хто з якихось причин позбавлений святкових радощів.

За матеріалами Звягель-Информ