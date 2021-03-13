Що не можна робити в Прощену неділю

У Прощений день просять вибачення не тільки живих, але і у тих, хто пішов у світ інший.

Для цього наші предки ходили на кладовища і залишали на могилах млинці. В наш час досить попросити подумки прощення, а також помолитися за їх упокоєння.

У Прощену неділю не можна вживати алкоголь, а краще намагатися очистити і душу, при цьому вітається ритуальний похід в лазню.

У Прощену неділю не можна злитися, сваритися і обурюватися, намагайтеся зрозуміти будь-яку неприйнятну ситуацію і попросити допомоги.

Також відзначимо, що Прощений день — це також тиждень Адамова вигнання. В цей день на службі у церкві згадують історію Адама і Єву, їхнє гріхопадіння і непослух, показуючи приклад того, як Бог простив непослух своїх створінь і подарував їм шанс на нове життя.