Що робити, якщо окупант хоче здатися в полон: інструкція для українців

Цивільним українцям дали чітку інструкцію, як діяти, якщо російський окупант хоче здатися в полон.
Про це розповіли в ЗСУ.
Якщо ви побачили голодного російського солдата, готового здатися в полон:
Накажіть окупанту кинути зброю в бік
Підняти руки нагору
Лягти на землю
Важливо:
Обшукайте
Переконайтеся, що він не має зброї
Накажіть встати та конвоюйте, витримуючи дистанцію 2 метри, до місцевої сільради до старости або до офісу місцевої ОТГ.
Якщо ж офіс ОТГ знаходиться далеко або це небезпечно, покличте на допомогу і обов'язково наберіть на номер гарячої лінії пункту збору полонених Міністерства оборони: +380894201863