Що робити, якщо окупант хоче здатися в полон: інструкція для українців

Цивільним українцям дали чітку інструкцію, як діяти, якщо російський окупант хоче здатися в полон.

Про це розповіли в ЗСУ.

Якщо ви побачили голодного російського солдата, готового здатися в полон:

Накажіть окупанту кинути зброю в бік

Підняти руки нагору

Лягти на землю

Важливо:

Обшукайте

Переконайтеся, що він не має зброї

Накажіть встати та конвоюйте, витримуючи дистанцію 2 метри, до місцевої сільради до старости або до офісу місцевої ОТГ.

Якщо ж офіс ОТГ знаходиться далеко або це небезпечно, покличте на допомогу і обов'язково наберіть на номер гарячої лінії пункту збору полонених Міністерства оборони: +380894201863