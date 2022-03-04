Що робити, якщо окупант хоче здатися в полон: інструкція для українців

04 марта 2022, 13:06
 Общество Источник: РБК-Украина

Цивільним українцям дали чітку інструкцію, як діяти, якщо російський окупант хоче здатися в полон.

Про це розповіли в ЗСУ.
Якщо ви побачили голодного російського солдата, готового здатися в полон:

    Накажіть окупанту кинути зброю в бік
    Підняти руки нагору
    Лягти на землю

Важливо:

    Обшукайте
    Переконайтеся, що він не має зброї
    Накажіть встати та конвоюйте, витримуючи дистанцію 2 метри, до місцевої сільради до старости або до офісу місцевої ОТГ.

Якщо ж офіс ОТГ знаходиться далеко або це небезпечно, покличте на допомогу і обов'язково наберіть на номер гарячої лінії пункту збору полонених Міністерства оборони: +380894201863

 

Источник: РБК-Украина
 
 
 