Що таке біткойн і навіщо він потрібен: 10 фактів про популярну криптовалюту

Ми розібралися в тому, що таке цифрові валюти, і простими словами пояснюємо вам, навіщо вони потрібні. Що таке біткойн?

Біткойн (bitcoin, BTC, БТК) - це криптовалюта (цифрова валюта). Її немає на фізичних носіях - папері або монетах. Вона віртуальна. У біткойнов немає банку, який запускає в обіг грошові знаки. Вони не підкріплена золотом, як офіційна валюта. Емісією (випуском нових грошей) займаються мільйони комп'ютерів по всьому світу, на яких є базова програма-клієнт з відкритим вихідним кодом.

Це децентралізована (на відміну від звичайних валют) платіжна система, де всі учасники мають рівні права. Порівняти її можна з роботою торрентів. Схема схожа: через торрент-клієнти можна передавати один одному файли без посередників і контролерів.

Різниця в тому, що у випадку з біткойнами відбувається не передача файлів, а проведення складної математичної операції, яка підтримує роботу платіжної системи, і нарахування за це віртуальних балів. Біткойни може отримати той, у кого є така програма?

Так. Ви встановлюєте один з варіантів програми-клієнта, заводите свій гаманець і таким чином надаєте свій комп'ютер для генерації нових блоків транзакцій. І біткойн дістанеться вам просто так?

Є різні способи отримання біткойнів. Якщо вам не хочеться морочитися, їх можна купити на біржі криптовалют (цифрових валют). Також існують автоматичні біткойн-обмінники.

А можна спробувати добути біткойн на своєму комп'ютері. Цей процес називається майнінгом (від слова mining - видобуток). Тобто біткойнів можна добути скільки завгодно?

Ні. Кількість біткойнів обмежена: система може видати лише 21 мільйон одиниць цієї цифрової валюти. Зараз згенеровано трохи більше 16 мільйонів. За прогнозами, емісія біткойнів повинна припинитися до 2140 році. Вартість одного біткойна днями перевищила 3 000 доларів, але потім впала на 25%.

Оскільки до програми підключається все більше нових користувачів, добути біткойн стає складніше, це вимагає великих обчислювальних потужностей. Крім того, нагорода за видобуток періодично зменшується.

Автор всій цій затії - Сатоші Накамото (поки що невідомо, чи це псевдонім однієї людини чи групи програмістів) - встановив свої правила. Нагорода за майнінг зменшується в два рази кожні чотири роки. У 2016 році вона становила 12,5 BTC, у 2020 році відбудеться наступне зменшення. Тобто майнити біткойни сьогодні не варто?

Ні, але досить складно, особливо після появи спеціалізованих пристроїв під назвою ASIC (Application-specific Integrated Circuit), які були створені для видобутку біткойнів. Це доволі дороге обладнання.

Але є і хороша новина: біткойн - це не єдина криптовалюта. Зараз існує кілька сотень її видів. Вони, звичайно, поступаються за вартістю біткойнам, але теж мають свою ціну, а добувати їх простіше. Дізнатися, яку саме криптовалюта найвигідніше майнити, можна на спеціалізованих ресурсах.

Однією з найдорожчих криптовалют на сьогодні вважається Ethereum: її вартість складає близько 300 доларів за одиницю. А як саме відбувається майнінг?

Його суть - у генерації блоку (файлів, які періодично записуються в мережі файлів містяіть інформацію про проведені транзакції). Блок складається з хешу заголовка попереднього блоку, хешу транзакцій і випадкового числа.

Ланцюг, що містить всі транзакції, називається блокчейн.

Щоб створити блок, майнер повинен виконати певне завдання (для кожного блоку є кілька рішень, досить знайти лише одне з них). Раніше користувачі могли добувати криптовалюту на домашніх комп'ютерах, використовуючи потужність процесора. Потім майнінг здійснювали за допомогою відеокарт.

Зараз для того, щоб процес був менш енерговитратним і більш ефективним, користувачі об'єднуються в пули (в них можуть входити сотні майнерів). Нагорода в цьому випадку ділиться на всіх.

Також існують майнінгові ферми - комплекси з дорогими комп'ютерами, оснащеними потужними процесорами, відеокартами і системами охолодження. А який найпростіший спосіб видобутку біткойнів?

Біткойн-крани. Це сайти, де видають криптовалюту зареєстрованим користувачам з певною періодичністю. Тобто буквально відкривають і закривають "кран".

Більшість таких ресурсів працюють за простою схемою: потрібно зареєструватися та виконувати якісь прості дії (перейти на потрібну сторінку, розгадати капчу і так далі). Звичайно, заробити велику суму тут складно: "крани" зазвичай видають сатоші (це неподільна віртуальна монета, названа на честь автора проекту). Один біткойн - це 100 000 000 сатоші. Невже ця криптовалюта коштує витрачених зусиль?

Прихильники цифрових валют називають цілу низку плюсів: Простота у використанні. Щоб створити гаманець для криптовалюти, треба кілька хвилин.

Відсутність податків, комісій за обслуговування рахунку та інших платежів. Швидкість. Біткойни в буквальному сенсі долітають до адресата за лічені хвилини.

Анонімність і прозорість. Ви можете створювати біткойни без прив'язки до будь-якої особистої інформації і бути завжди в курсі всіх угод.

Незалежність від вартості нафти, політичних та інших подій, на відміну від звичайних валют.

Захист. Ніхто не закриє, не анулює ваш рахунок і не диктуватиме правила. Як і на що можна витратити криптовалюту?

На що завгодно. Так само, як гривні, долари, євро або іншу валюту. Чи не ризиковано вкладати гроші в біткойни та іншу криптовалюту?

Ризик є завжди. Але криптовалюта сьогодні в тренді. Японська влада визнала біткойн офіційним платіжним засобом. Навіть Нацбанк України вже заявив про бажання випустити національну криптовалюту. Подібні наміри озвучували в Китаї, Німеччині, Канаді, Сінгапурі.

Деякі стартапи випускають власні криптовалюти і практикують краудфандинг на блокчейні (ICO - Initial Coin Offering, початкові криптовалютні вливання).

Один з успішних прикладів - стартап Brave, інтернет-браузер одного з творців Mozilla, американського програміста Брендана Ейха. Автори проекту ввели свою криптовалюту BAT (Basic Attention Token) і оцінили її вартість в ефіріумах. Один ефіріум дорівнював 6 400 BAT. Потім вони виставили максимальну кількість BAT (1,5 мільярда одиниць) на продаж. За 30 секунд стартап зібрав 35 мільйонів доларів.

З великою часткою ймовірності можна припустити, що популярність криптовалюти буде рости, а блокчейн-технології почнуть ще більш активно розвиватися. А ви готові ризикнути?

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Джерело: lifehacker та Радіо24.ua