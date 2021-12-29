Що відомо про вбитого в Одесі кримінального авторитета Назіра Алієва

Два постріли – один труп. Саме у такий жорстокий спосіб закінчився вечір 28 грудня, коли в одеський більярдний клуб "Арена" увійшов чоловік з пістолетом та розпочав стрілянину. І хоча нападника оперативно затримали, його жертвою виявився не абихто, а кримінальний "авторитет" Назір Алієв з оточення відомого "злодія у законі" Лоту Гулі.

Серед місцевих більярдний клуб на Генуезькій, 2 відомий тим, що поблизу нього часто можна помітити дорогі автівки та представників різних угруповань. А це означає, що "Арена" могла бути своєрідним місцем зустрічі. У вівторок Назір Алієв прибув туди відпочити зі своїм знайомим (його ім’я не уточнюється), після чого у заклад зайшов нападник.

"Чоловік був одягнений непримітно, прикинувся п’яницею. Його попросили покинути приміщення. Він послухався, проте згодом повернувся і почав стріляти. Адміністрація одразу викликала поліцію", – повідомили у закладі.

Правоохоронці прибули на місце злочину оперативно. В результаті нападу – один загиблий і один поранений. Затриманим виявився співвітчизник Назіра Алієва з Азербайджану – Шохраддін Гулійєв. Стріляв він з німецького пістолета "Люгер" 85-ї моделі, на який навряд чи має ліцензію.

Як зазначають у прокуратурі, ймовірною причиною злочину є поділ сфер впливу серед кримінальних авторитетів Одеси, тобто вбивство може бути замовним. Підтверджує цю версію і те, що померлий Алієв був пов’язаний з іншим кримінальним авторитетом, угруповання якого діяли не лише в Одесі. Наразі слідчі встановлюють причетних осіб.

Назір Алієв народився в Азербайджані 10 березня 1956 року. Про його докримінальне минуле майже нічого не відомо, проте у злочинному світі він мав досить непогані "зв’язки". Як мінімум це стосується нині померлого Надіра Нарімана огли Саліфова, відомого також як Лоту Гулі.

"Прославився" він організацією банд, які займалися вбивствами, захопленнями торгових точок, рекетом і вимаганнями у пострадянському просторі. При цьому робив все це зі своєї тюремної камери і був там "коронований" як "злодій у законі". Назір Алієв був соратником Лоту Гулі.

Під їхнім керівництвом в Одесі діяла банда, що спеціалізувалася на пограбуваннях дорогих будинків та захопленням великих ринків. Постраждалі розповідали, що представники угруповання вимагали з них тисячі доларів, які нібито були заборговані.

Іншим "хорошим знайомим" Алієва був Василь Дрібний, більше відомий як Полтава. Він теж був "коронований" та займався організацією крадіжок з будинків та авто, розбійних нападів, наркотрафіку та "тіньової" економіки. Тримав свій одеський "общак", який налічував близько 1 мільйона доларів.

Та "колег" Назіра Алієва чекав закономірний кінець. Полтаву затримали у 2017-му представники Нацполіції. Ймовірно, після "підказки" одного з інших авторитетів з Одеси. А Надір Саліфов був застрелений у 2020-му в готельному номері одним з власних охоронців. А це означає, що серед авторитетів активно триває війна за владу, тому ланцюг нападів може продовжитися.

Шохраддіну Гулійєву інкримінували одразу 2 статті – ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Якщо слідство установить його причетність до організованої злочинності, то покарання може стати ще жорсткіше.

При цьому член Ради адвокатів Одеської області Володимир Долгов наголошує, що правосуддя нападнику не уникнути, навіть якщо він не має українського громадянства.

"Підозрюваний має нести відповідальність у тому місці, де скоїв злочин. І карати його мають згідно з місцевими законами. Звісно, його можуть депортувати, але це ймовірно лише після відповідного клопотання від країни, де він був зареєстрований", – зазначив юрист Долгов.

Також правозахисник додав, що після відбуття покарання Гулійєва можуть "видворити" з України. Законодавством передбачена подібна додаткова санкція, хоча вона і буде тимчасовою.

https://novyny.live