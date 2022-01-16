Шевченка запросили працювати в Україну, але він може очолити національну команду Польщі

Після офіційного звільнення українського футболіста та тренера Андрія Шевченка з посади голови італійського "Дженоа", президент Володимир Зеленський закликав спортсмена повернутися до України.

"Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому..."- написав Зеленський.

За достроковий розрив контракту з українським фахівцем "Дженоа" має виплатити тренерському штабу близько 20 млн євро.

Також можливо, що колишній тренер збірної України та італійського "Дженоа" Андрій Шевченко може очолити національну команду Польщі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму "твіттері".

За даними джерела, Польський футбольний союз активно цікавиться кандидатурою українця. Переговори з українським фахівцем уже розпочалися.