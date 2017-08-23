Шевченко назовет состав сборной Украины к концу недели

Скорее всего, Шевченко 24 августа побывает на ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы Динамо - Маритиму

Ожидалось, что наставники национальных команд Украины и Турции Андрей Шевченко и Мирча Луческу в понедельник объявят имена игроков, вызванных на матч отборочного турнира ЧМ-2018, но оба тренера, похоже, заняли выжидательную позицию. Причем, думается, списки уже готовы. Во всяком случае, в блокнотах. Специалистам, по всей видимости, осталось их причесать, уточнить детали в отношении нескольких позиций.

Рискнем предположить, что Шевченко назовет состав в пятницу. Если Андрей Николаевич не сделал этого в понедельник-вторник, сразу после тура Премьер- лиги, то маловероятно, что произойдет это в среду или четверг.

Скорее всего, тренер нашей сборной 24 августа побывает на ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы Динамо - Маритиму и воочию сможет убедиться в готовности тех исполнителей, по которым, возможно, имеются определенные сомнения. Феерическая победа бело-синих над Сталью (4:1), конечно, предоставила Шевченко немало информации, которая, видимо, требует проверки.

Кто знает, может, и матч Александрии с БАТЭ не останется без внимания главного тренера. Свою смелость в кадровых решениях за год работы он уже подтверждал не раз...

Список легионеров

Пока известно, что на сентябрьские поединки c Турцией и Исландией Андрей Шевченко вызвал семь легионеров. Среди них - Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Владлен Юрченко (Байер, Германия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Ротань (Славия , Чехия), Эдуард Соболь (Славия, Чехия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия) и Евгений Шахов (ПАОК, Греция).

Соберутся футболисты в Харькове 28 августа. 29-го на стадионе Металлист состоится открытая тренировка для представителей СМИ и болельщиков (18.30). Попасть на арену можно будет с 17.00 (с западной трибуны), открыты будут сектора с пятого по девятый. В 18.00 начнется пресс-конференция Шевченко.

Матч Украина - Турция состоится 2 сентября (21.45).

Сергей КОЗЛОВ

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