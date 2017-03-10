Шевченко назвал легионеров, которых возьмет на сборы в Австрию

Тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена футболистов-легионеров, которые поедут с командой на сборы в Австрию.

Главный тренер национальной команды Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал игроков из иностранных чемпионатов для участия в сборах, предшествующих отборочному матчу ЧМ-2018 против Хорватии.

Вызов в национальную сборную получили Денис Бойко (Малага, Испания), Артем Федецкий (Дармштадт, Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция) Артем Кравец (Гранада, Испания), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Зозуля (Бетис, Испания), Евгений Селезнев (Карабюкспор, Турция).

Полный состав национальной команды, которая будет готовиться к матчу с хорватами, будет объявлен на следующей неделе.

Напомним, ранее iSport.ua сообщал, что сборная Украины проведет подготовительные сборы в Австрии.

iSport.ua

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