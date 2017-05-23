Шевченко назвал состав сборной Украины на матч с Финляндией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список из 23 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Финляндии, который состоится 11 июня в Тампере. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

Также наставник назвал имена пятерых футболистов, которые находятся в резерве главной команды и могут получить вызов в любой момент.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба - "Шахтер"), Андрей Лунин ("Днепр").

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все - "Шахтер"), Николай Морозюк ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Заря"), Николай Матвиенко ("Карпаты").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).

Нападающие: Евгений Селезнев ("Карабюкспор", Турция), Артем Беседин ("Динамо").

Резерв национальной команды: Артем Кравец ("Гранада", Испания), Руслан Ротань, Артем Довбик (оба - "Днепр"), Иван Петряк ("Заря"), Виктор Цыганков ( "Динамо").

Отметим, впервые вызов в главную команду получили 18-летний голкипер "Днепра" Андрей Лунин и полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев, которому за день до начала сбора исполнится 20 лет.

Напомним, в сборной Украины по футболу определились с цветом формы на матч с Финляндией.