Шевченко отдал голос Салаху, Пятов и Франков - ван Дейку в голосовании ФИФА The Best
Стали известны подробности голосования тренеров, капитанов сборных и представителей медиа за обладателя приза лучшему игроку года ФИФА The Best. Украину представляли Андрей Пятов, Андрей Шевченко и Артем Франков.
Пятов: Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг, Мохамед Салах
Шевченко: Мохамед Салах, Криштиану Роналду, Лионель Месси
Франков: Вирджил ван Дейк, Эден Азар, Мохамед Салах
Обладателем премии стал Лионель Месси.
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