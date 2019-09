Шевченко отдал голос Салаху, Пятов и Франков - ван Дейку в голосовании ФИФА The Best

Стали известны подробности голосования тренеров, капитанов сборных и представителей медиа за обладателя приза лучшему игроку года ФИФА The Best. Украину представляли Андрей Пятов, Андрей Шевченко и Артем Франков.

Пятов: Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг, Мохамед Салах

Шевченко: Мохамед Салах, Криштиану Роналду, Лионель Месси

Франков: Вирджил ван Дейк, Эден Азар, Мохамед Салах

Обладателем премии стал Лионель Месси.

