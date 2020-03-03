Шевченко прокомментировал результат жеребьевки Лиги наций для Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко оценил результаты жеребьевки в Лиге наций для нашей команды.

"Попасть в такую группу с сильнейшими командами Европы - само по себе достижение. Я и не ждал слабых соперников. Тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат отличный опыт, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие сборные не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю итоги жеребьевки удачными для нас. Здесь все команды очень сильные", - цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.

По мнению Андрея Николаевича Украине нужно постараться закрепиться в Лиге А.

"Мы очень много сделали, чтобы попасть в Лигу А. Для каждого игрока это прекрасная мотивация - показать себя на фоне сильнейших команд Европы и мира. Чем сильнее соперник, тем интереснее себя проверить. Давления на нашу сборную нет. Этот турнир, в первую очередь, дает возможность получить хороший опыт, сыграть с командами топ-уровня", - подытожил наставник.

Соперниками "сине-желтых" стали команды Германии, Испании и Швейцарии.