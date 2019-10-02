Шевченко согласился возглавить Милан при двух условиях - СМИ

На фоне соответствующих спекуляций главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился стать наставником Милана при двух условиях, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации портала, украинский специалист обсудил возможность своей работы в итальянском клубе перед матчем Лиги чемпионов Аталанта - Шахтер.

Как отмечает медиа, тренер готов возглавить команду не раньше ноября, поскольку сперва хочет вывести сборную Украины на Евро-2020.

Еще одним условием Шевченко назвал сохранение поста наставника желто-синих, чтобы он мог совмещать работу в национальной команде и Милане. Руководство клуба обдумывает условия специалиста.

Сообщалось, что итальянский клуб задумался над возможной заменой нынешнего наставника Марко Джампаоло на Шевченко после того, как команда потерпела третье кряду поражение, проиграв дома Фиорентине 1:3 в рамках Серии А.

Накануне сам наставник сборной Украины опроверг спекуляции о том, что в ближайшее время может возглавить Милан.