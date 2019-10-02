Шевченко согласился возглавить Милан при двух условиях - СМИ

02 октября 2019, 14:53
 Общество Источник: Новое время (Украина)

На фоне соответствующих спекуляций главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился стать наставником Милана при двух условиях, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации портала, украинский специалист обсудил возможность своей работы в итальянском клубе перед матчем Лиги чемпионов Аталанта - Шахтер.

Как отмечает медиа, тренер готов возглавить команду не раньше ноября, поскольку сперва хочет вывести сборную Украины на Евро-2020.

Еще одним условием Шевченко назвал сохранение поста наставника желто-синих, чтобы он мог совмещать работу в национальной команде и Милане. Руководство клуба обдумывает условия специалиста.

Сообщалось, что итальянский клуб задумался над возможной заменой нынешнего наставника Марко Джампаоло на Шевченко после того, как команда потерпела третье кряду поражение, проиграв дома Фиорентине 1:3 в рамках Серии А.

Накануне сам наставник сборной Украины опроверг спекуляции о том, что в ближайшее время может возглавить Милан.

Источник: Новое время (Украина)
 
 
 