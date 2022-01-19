Шевченко став головним кандидатом на посаду тренера збірної Польщі

Польський футбольний союз, яка після відходу Пауло Соузи підшукує нового головного тренера для національної команди, сьогодні (19 січня) провів нараду, на якій обговорювалося це питання.

Головним претендентом вважався Адам Навалка, якого могли призначити вже сьогодні, відмовився повернутись до збірної, яка продовжує перебувати без головного тренера.

Таким чином, як повідомляє ресурс Przeglad Sportowy, місцева федерація повернулася до варіанту з Андрієм Шевченком, який тепер є основним кандидатом на посаду, і з яким знову розпочали переговори.

Також на користь такого вибору говорить і той факт, що Шевченко вже не зайнятий у "Дженоа".

Зазначається, що Шевченко пов'язаний контрактом із "грифонами" до літа 2024 року, тому всім сторонам потрібно дійти згоди для зміни місця роботи українця.

Нагадаємо, що про можливу роботу українського фахівця у збірній Польщі ЗМІ писали і раніше, проте місцеві футбольні функціонери все заперечували.

Андрія Шевченка було звільнено з посади головного тренера "Дженоа" 15 січня.

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