Шевченко вызвал в сборную Украины семерых легионеров

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды, который включает в себя отборочные матчи чемпионата мира против сборных Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября), семерых игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах.

Вызовы уже получили Евгений Коноплянка ( "Шальке 04", Германия), Андрей Ярмоленко ( "Боруссия Д", Германия), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), Руслан Ротань, Эдуард Соболь (оба - "Славия", Чехия) Руслан Малиновский ( "Генк", Бельгия) и Александр Кучер ( "Кайсериспор", Турция).

Согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на октябрьский сбор, будет объявлен позже.

Источник: ФФУ

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