“Шкільним” педофілом у Львові виявився 50-річний киянин

Поліцейські затримали педофіла, який у жіночому вбранні пробирався, щонайменше, у дві школи Львова. В одній із них – №43 – у вбиральні намагався розбестити ученицю другого класу.

Чоловік виявився неодноразово судимим 50-річним киянином. До відповідальності його притягували саме за розбещення дітей.

Сьогодні ввечері його затримали на вулиці Кульпарківській. Невдовзі вручать підозру. За скоєне йому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі, – повідомили в Поліції Львівщини.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, з’явилася інформація про невідомого чоловіка, який у жіночому вбранні зайшов до львівської школи №43, пробрався у шкільну вбиральню та намагався розбестити другокласницю. Назвавшись лікарем, попросив дівчинку роздягнутися. Втік, коли до приміщення зайшла вчителька.

На відео з камери спостереження видно, що педофіл був убраний у червоний верхній одяг, був в окулярах та із чорною маскою на обличчі заходить через головний вхід школи. Як виявилося, інцидент стався ще два тижні тому, але лише зараз набув розголосу. Також стало відомо, що подібна історія трапилася у музичній школі в іншій частині Львова.

Поліція надала фото ймовірного злочинця: чоловіка, у такому ж вбранні зафіксували камери у крамниці та на вулиці.

Окрім того, близько 16:00 керівник спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич опублікував відео, на якому сьогодні у центрі Львова зафіксували дуже схожого чоловіка. На місце викликали поліцію, почалися пошуки.

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