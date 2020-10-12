Шкарлет більше не вимагає виселення всіх студентів з гуртожитків

Студентів, які через посилення карантину будуть змушені перейти на дистанційне навчання, не виселятимуть з гуртожитків примусово, повідомив в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

"Вельмишановні студенти! Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов`язково буду наголошувати щодо цієі позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Ще напередодні Шкарлет був зовсім іншої думки. У тому ж каналі він писав, що МОН рекомендуватиме коледжам та вишам перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня, незалежно від карантинної зони. А обов'язковою умовою має стати "виїзд усіх студентів із гуртожитків". Гроші, сплачені за проживання, студентам мали повернути.

Сьогодні ж в. о. міністра наголосив на тому, що виїзд з гуртожитків матиме рекомендаційний характер.

"В офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому із зобов'язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток коштів (у разі виїзду з гуртожитку з 15.10 до 15.11.2020)", - додав він.

Хто може залишитися у гуртожитку: діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; студенти з тимчасово окупованих територій; студенти з "червоних" карантинних зон.

"Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що у гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо)", - підсумував він.

Як і прогнозували експерти, з настанням осені ситуація із захворюваністю на коронавірус почала погіршуватися. У деяких областях України лікарні перевантажені ковідними пацієнтами, МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус.

Попри те, що нині добовий приріст нових випадків захворювання тримається на рівні понад 4 тисячі осіб, і вже перетинав межу в 5 тисяч, міністр охорони здоров'я і головний санітарний лікар не вважають за можливе повернення жорсткого карантину.