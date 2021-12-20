Школам дозволили використовувати понад десять тисяч видів меню

З початку року контролюючими органами розглянуто близько 18 тисяч шкільних меню, з них 15,6 тисяч меню було погоджено до використання, а інші були повернуті на доопрацювання. Про це повідомляє Держпродспоживслужба України.

У ДПСС зазначили, що примірне чотиритижневе сезонне меню та асортимент буфету у навчальних закладах дозволено використовувати після погодження з територіальним органом Держпродспоживслужби. Без такого погодження дозволено використовувати меню, яке затверджено наказом МОЗ України.

Нагадаємо, за даними соцопитування, близько 50% батьків українських школярів і понад 60% учнів не задоволені якістю страв, які подають у шкільних їдальнях та буфетах.

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