Школи Києва вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест

З 1 вересня у закладах освіти Києва діятиме низка заборон для попередження розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"1вересня у заклади освіти повернуться діти. Наше завдання як міської влади - максимально убезпечити їх від ризиків захворіти, зробити усе, аби мінімізувати ризики розповсюдження СOVID-19 у навчальних закладах. Для цього постійна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення та ввела низку заборон, що допоможуть увійти закладам освіти у навчальний процес із мінімальними ризиками розповсюдження коронавірусу", - зазначив він.

У разі встановлення "зеленого" рівня епідеміологічної безпеки буде заборонено: проведення масових (освітніх, наукових, тематичних та інших) заходів без одягнутих усіма учасниками засобів індивідуального захисту; вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти; індивідуальне відвідування закладів батьками та вхід і перебування у закладі освіти осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

У разі встановлення "жовтого" та "помаранчевого" рівнів: відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу; проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів); відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу; вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів освіти; індивідуальне відвідування закладів батьками здобувачів освіти без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу.

У разі встановлення "червоного" рівня, буде заборонено відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, здобувачів, які беруть участь у атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за умови наявності більш як у 80% персоналу закладу документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації.

Комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку" на час запровадження протиепідемічних заходів за необхідності надаватиме допомогу з проведення дезінфекції приміщень.

Нагадаємо, за прогнозами Київської школи економіки, ще в першій половині вересня країна вийде з зеленої зони адаптивного карантину. А за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, повний локдаун може чекати на нас вже в листопаді. Більше про те, що ми маємо на старті нового освітньо- пандемічного сезону - читайте в матеріалі LB.ua "Завтра осінь, коли карантин?".

Перед початком навчального року в Україні повністю вакцинували 29% освітян, ще 23% отримали першу дозу.

З 1 вересня школи почнуть роботу у звичайному режимі: з масковим режимом та дотримання соціальної дистанції. У випадку, якщо в Україні скасують зелену зону, роботу зможуть продовжити тільки ті школи, де вакциновано 80% або більше персоналу.