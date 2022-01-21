Школи Львова йдуть на "дистанційку"

21 января 2022, 13:09
 Общество Источник: РБК-Украина

У Львові з 24 січня учні 5-11 класів через ріст захворювання на COVID перейдуть на дистанційну форму навчання. Вона триватиме протягом двох тижнів.

"З понеділка (24 січня - ред.) на два тижні старші класи, з 5 по 11 класи, йдуть на дистанційне навчання", - сказав Садовий.

За його словами, з понеділка також прийматиметься рішення щодо молодших класів. При цьому позашкілля з 24 січня також перейде на дистанційну форму.

"Ми проаналізуємо динаміку захворювання станом на суботу, неділю та понеділок. Якщо будемо бачити загрозливу ситуацію, звичайно, що школи повністю закриються".

 

Источник: РБК-Украина
 
 
 