Школи почали підключати до безкоштовного сервісу електронних журналів і е-щоденників

Міністертва освіти і науки розпочало підключення шкіл до безкоштовного сервісу електронних журналів і е-щоденників, повідомляє прес-служба відомства.

"Після успішного тестування модуля електронної журналів і е-щоденників МОН розпочало активне поширення сервісу серед шкіл, які ще не мають їх в користуванні, на безкоштовній основі", - йдеться в повідомленні.

Школам пропонують підключитися до модуля E-Journal, який є частиною модернізованої державної системи Аіком (управління здійснює державну установу "Інститут освітньої аналітики").

Як зазначив заступник міністра освіти і науки України з питань цифровізації Артур Селецький, ті школи, які вже застосовують подібні комерційні продукти, за бажанням зможуть і надалі користуватися ними.

"Ми плануємо побудувати їх зв'язок з системою Аіком, де будуть акумулюватися дані, зокрема, про успішність навчання всіх учнів.

За його словами, всі інші школи зможуть отримати безкоштовний доступ до електронних журналів і консультаційну підтримку з підключення сервісу та користування ним.

E-Journal буде збирати дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо.

Інформацію вноситимуть вчителя, а за допомогою логіна і пароля батьки і учні отримають доступ до неї.

Батьки в режимі онлайн в електронній щоденниках бачити інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень його успішності, коментарі та поради вчителів, а учні - отримувати завдання, стежити за розкладом тощо.

Алгоритм підключення ЗЗСО до E-Journal відбувається в чотири кроки.

За перші дні роботи сервісу у відкритому режимі до нього підключилися понад 100 шкіл.