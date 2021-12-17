Школьники передали 200 коробок с новогодними игрушками бойцам ООС на Донбассе

Одесские школьники передали военнослужащим и правоохранителям новогодние украшения в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба военной части 3035 НГУ.«Дети с юга Украины поддерживают украинских бойцов в АТО, а теперь в районе проведения ООС еще с 2014 года. Не забыли о новогодней атмосфере для военных и правоохранителей прифронтовых городов и теперь, ведь собрали более 200 коробок с елочными украшениями, сделанными собственноручно», - говорится в сообщении. Доставили подарки в Славянск военнослужащие Национальной гвардии.«Я сама люблю украшать елку дома, поэтому понимаю, что новогодняя атмосфера поможет нашим защитникам отдохнуть и вспомнить мирную жизнь», - рассказала школьница одесской начальной школы №64 Елизавета.По словам подполковника Сергея Круглова, начальника группы морально-психологического обеспечения штаба группировки НГУ ОС, эту гуманитарную помощь получат гвардейцы, выполняющие задачи в районе проведения ООС на взводных опорных пунктах и блокпостах. Координатор акции и волонтер Марина Квитка говорит, что в течение недели представители всех силовых структур, находящихся в районе проведения ООС, получат подарки, которые передали дети из Одессы. https://www.ostro.org