Школярі України презентували кращу соціальну рекламу

Юні активісти з усієї України закликають громадян ставати на шлях екозмін. 99 відео та 38 постерів створено в межах Всеукраїнського фестивалю соціальної реклами «Waste Management School Recycling», щоб мотивувати формувати комфортне, екологічно чисте середовище вдома, у громаді та мотивувати до екосвідомих дій усіх українців.

Під час офіційної онлайн презентації визначено найсильніші роботи, які здобули почесні нагороди. Головний приз, принтер для сублімаційного друку, отримає спеціалізована середня загальноосвітня школа 141 Дніпропетровської міської ради.

«Дякуємо учасникам за активність та ініціативність. Усі 137 робіт надзвичайно сильні та варті уваги. Зрощення екосвідомості громадян – це інвестиція в майбутнє. Підтримуйте школярів, поширюйте соціальну рекламу та ставайте співучасником позитивних змін. Формуймо культуру чистоти разом!», – коментує Юлія Мархель, засновниця Міжнародного молодіжного руху «School Recycling World».

Ліцей №9 імені Олега Ольжича Коростишівської міської ради. Авторка Коваленко Марія

«Переможцями Фестивалю стали насправді всі без винятку. Кожна представлена світу робота робить значний внесок у спільну справу. А в сумі вони стають великою рушійною силою. Ваша енергія вражає нашу компанію, яка роками підтримує ініціативу. Закликаємо вас долучатися до Фестивалю й в наступних роках та мотивувати українців дбати про свою поведінку та збереження довкілля», – коментує менеджер зі зв’язків з органами влади та громадськістю компанії PepsiCo Україна Олександр Бартле.

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