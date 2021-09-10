Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передання костелу Святого Миколая в Києві громаді РКЦ - ЗМІ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передання костелу Святого Миколая в Києві громаді римсько-католицької церкви (РКЦ). Про це 9 вересня пише LB.ua із посиланням на джерела.

Вони повідомили виданню, що розпорядження підписано 7 вересня.

Із 1980 року костел Святого Миколая ділять віряни РКЦ і Національний будинок органної та камерної музики.

Після пожежі в будівлі храму члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій заявили, що костел необхідно передати в постійне безоплатне користування католицькій громаді.

Рада Церков нагадала, що повернення костелу Святого Миколая вірянам передбачено указом президента України No329 від 18.08.2020 року та розпорядженням Кабміну No1203-р від 16.09.2020 року.

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Повідомлення про пожежу в костелі Святого Миколая надійшло рятувальникам 3 вересня о 21.49. Пожежі було надано ранг 2. Займання сталося на першому і другому поверхах із перекиданням на дах будівлі. У Мінкульті України повідомляли, що загоряння виникло під час репетиції в органному залі, площа пожежі становила 80 м².

О 22.40 пожежу було локалізовано, а о 23.26 - ліквідовано. Через загоряння частково було зруйновано оздоблення на першому і другому поверхах усередині будівлі костелу, також постраждав орган.

За попередніми даними, причина пожежі - замикання в органі під час репетиції.

На відновлення костелу Святого Миколая в Києві попередньо знадобиться від 75 млн грн, повідомляли в Мінкульті України. Глава відомства Олександр Ткаченко говорив, що до суми, яку збере український бізнес, решту необхідних коштів додасть держава.

Костел Святого Миколая відкрили 1909 року, він - найбільший у Києві католицький храм. Костел - єдина у столиці будівля у стилі неоготики.