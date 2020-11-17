Шмигаль: Якщо не зупинимо зростання епідемії - буде повний локдаун

Карантин вихідного днябув введений для того, щоб зупинити зростання епідемії і зупинитися на рівні не більше 15 тисяч на добу. Якщо цього не станеться, і ми переступимо рубіж в 20 тисяч хворих на добу - в країні може бути введено повний локдаун не менше, ніж на три тижні. Про це заявив під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, якщо українці не будуть зменшувати кількість соціальних контактів, то згідно з даними аналітиків РНБО, кількість в 20 тисяч нових хворих на добу ми можемо досягти вже через три тижні. І якщо не вживати заходів, то вже через місяць в Україні можуть закінчитися койко-місця в лікарнях.

"Тоді шлях буде тільки один - це жорсткий карантин аж до повного локдауну. При цьому локдаун потрібно буде вводити не менше, ніж на три тижні - це те, що зараз зробили більшість країн Європи ... Рішення про повний локдаун не буде введено доти, поки у нас є альтернатива. Необхідно досягти хоча б плато або зупинки росту епідемії", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що завдання карантину вихідного дня зробити так, щоб ми вийшли на плато за кількістю хворих - не більш 12-15 тисяч випадків в день. Перші результати повинні бути через два тижні за умови дотримання всіх карантинних правил.

"Якщо цього не станеться, то почнемо готуватися до жорсткіших карантинних обмеженням, ми будемо змушені це робити", - додав глава уряду.

Нагадаємо, в Україні скасували адаптивний карантин, а замість нього ввели загальнонаціональний. Тепер країна не ділитиметься на карантинні зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" - вся Україна буде "помаранчевою", тобто всюди діятимуть обмеження, які визначалися для "помаранчевої зони". Читайте детальніше, які для українців будуть обмеження в загальнонаціональному карантині.

Також з 14 листопада минули перші вихідні з жорстким карантином. Нові обмеження зачепили тільки суботи та неділі, майже все було зачинено, за винятком об'єктів критичної інфраструктури і громадського транспорту. Однак не всі сумлінно виконували вимоги уряду. Як українці порушували і обходили рішення Кабміну.