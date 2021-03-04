Шмигаль заявив про третю хвилю пандемії COVID і допустив новий локдаун

На сьогодні спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв'язку з цим існує можливість ведення нового жорсткого локдауна.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це також цифри, статистика, яку ми бачимо … Неможливо інтерпретувати по-іншому. Потрібно бути свідомими - почалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що на сьогодні є такий інструмент, як адаптивний карантин.

Шмигаль також підкреслив, що не хотів би повертати жорсткий локдаун, оскільки люди й бізнес уже виснажені обмеженнями.