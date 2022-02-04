Прем’єр Денис Шмигаль зустрівся із студентами Могилянки.

«Вранці зустрівся з представниками студентського самоврядування НУ «Києво-Могилянська Академія».

Уряд не втручається у внутрішні справи вишів, оскільки автономія університетів має бути непорушною. Будь-які внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб.

Розмова була дуже відвертою. Завжди був і буду на боці українського студентства! Повідомив студентам, що МОН вже скасувало свій наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ «Києво-Могилянська академія». Домовились, що вимоги студентів та викладачів НаУКМА будуть подані у встановленому законодавством порядку.

Відповідні органи вивчать факти, і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення», – йдеться у повідомленні.

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