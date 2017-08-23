Шоколадная независимость: В Киеве активистка Femen стала "статуей Свободы" на постаменте Ленина

В Киеве полуобнаженная активистка Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину в образе символа США - статуи Свободы. При этом на постаменте был размещен плакат с надписью "Chocolate independence" ("Шоколадная независимость", - ред.), пишет ТСН.

На обнаженной груди активистки было написано Roshen. Также она разбрасывала конфеты упомянутой торговой марки.

Позже ее коллега по группе - Анжелина Диаш Где Кинташ - объяснила, что таким образом Femen хотели обратить внимание властей на "женские вопросы".

"Как девушка, живя в Украине, я не чувствую себя защищенной, я не чувствую, что женские вопросы поднимаются и решаются. Можно сказать, что за все годы независимости Украины главным достоянием, как мы все можем сейчас видеть, является обогащение Петра Порошенко в качестве шоколадного магната, по совместительтсву он наш президент, то есть его империя растет на фоне обнищавшего населения", - сказала она.

фото: Страна

Также активистка добавила, что это "обогащение" происходит "на фоне того, что на прифронтовых зонах женщины и дети вынуждены заниматься проституцией, на фоне того, что женские вопросы никак не нарушаются, на фоне того, что… хотят принимать дикие законы об абортах".

"Требуем наконец независимости", - подытожила Диаш.

InfoResist.org

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