Штаб АТО: Боевики обстреляли Новотроицкое шквальным огнем из минометов

Вечером в понедельник, 10 апреля, незаконные вооруженные формирования обстреляли Новотроицкое из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска, несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней группы о прекращении огня, продолжают нарушать режим тишины и применяют тяжелое вооружение", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что несколько мин попали в жилой район населенного пункта, повреждены дома и инфраструктура поселка.

Стоит отметить, что по предварительной информации, погибших среди местных жителей нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на 18:00 понедельника, 10 апреля, незаконные вооруженные формирования 28 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Штаб АТО информирует, что в связи с боевыми действиями на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения.