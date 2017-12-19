Штаб АТО: На Донбасс зашла группа сербских наемников-снайперов

На донецкое направление в зоне АТО зашла группа наемников из Сербии. Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов. Их главарь - Деян Берич, позывной Деки. Этот мерзавец неоднократно приезжал в Донбасс с целью наживы, воюя на стороне российско-оккупационных войск против Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сербские наемники намерены "убивать украинских военнослужащих" на линии разграничения и совершать провокации против мирного населения.

"Эти негодяи являются предателями совести и человеческих ценностей. Они согласились за три десятка кремлевских серебряников проливать кровь патриотов и защитников украинской земли. В ВСУ есть кому встретить незваных гостей и отправить за счет министерства обороны РФ туда, откуда они прибыли", - заявили в штабе. Об этом сообщает УНИАН.