Штаб АТО сообщает о нарушении режима тишины и пяти провокациях со стороны боевиков

В субботу, 24 декабря, несмотря на режим тишины российско-оккупационные войска осуществили пять обстрелов позиций сил АТО на Донбассе. Об этом на своих страницах в Facebook сообщили Леонид Матюхин и пресс-центр штаба АТО.

"Начиная с 00.00, боевики осуществили четыре провокационных обстрела наших позиций, без применения тяжелого вооружения. Две провокации были в Марьинке и по одной в Широкино и Желтом. ", - завил спикер штаба АТО, Леонид Матюхин.

Стоит добавить, что в десять часов утра начался и обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия со стороны боевиков.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на 6:00 субботы, 24 декабря, незаконные вооруженные формирования 50 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, из них дважды - по населенным пунктам. В штабе сообщается, что боевики продолжают вести массивный огонь по всем направлениям.