Штаб АТО сообщил об отсутствии предпосылок для отвода вооружений на Донбассе

Штаб АТО сообщил об отсутствии предпосылок для развода вооружения

Предпосылок для отвода вооружений на линии разграничения огня нет из-за интенсивных обстрелов со стороны боевиков, заявил в эфире телеканала 112 Украина спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

За минувшие сутки террористы совершили 62 обстрела, в результате чего погиб один военнослужащий. В течение минувшей ночи было зафиксировано пять обстрелов.

Напомним, 15 февраля участники трехсторонней контактной группы договорились о разводе тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.