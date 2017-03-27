Штаб АТО: В Донецкой области погибли двое украинских воинов

В понедельник, 27 марта, в зоне проведения АТО на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В штабе отметили, что сегодня во время выполнения боевого задания двое украинских защитников подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Полученные ими травмы были не совместимы с жизнь. Они входили в состав одной из механизированных бригад, которая базируется неподалеку Новолуганска в Донецкой области.

На данный момент информации о типе взрывного устройства и причинах его детонации нет. Специалисты устанавливают все обстоятельства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в течение прошедших суток, 26 марта, в зоне проведения антитеррористической операции погибли три военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще восемь были ранены.