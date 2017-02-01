Штаб АТО: за сутки боевики совершили 86 обстрелов, погиб один военный

В течение суток захватчики вели огонь преимущественно из тяжелого вооружения.

Всего было зафиксировано 86 обстрелов. Один наш военный погиб, девять ранены, девять травмированы, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 31 января 2017г.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. Из 120-миллиметровых минометов - Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и Водяное. По Широкиному и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалику - снайпер. По Широкиному - БМП противника.

На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по украинским позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали позиции сил АТО из 152-миллиметровой артиллерии. Здесь же многократно вели огонь танки. 152-миллиметровая артиллерия была применена и при обстрелах Тоненького. По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому - 120-миллиметровые минометы. Танк и БМП - также по Верхнеторецкому.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска неоднократно вели огонь по украинским позициям из 152 - и 122-миллиметровой артиллерии, 82- миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.