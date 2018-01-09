Штаб АТО: за сутки трое украинских военных получили ранения

С 19.00 прошлых суток боевики не нарушали режим прекращения огня, вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Однако в целом террористы шесть раз нарушали перемирие.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО.

На Луганском направлении более четырех часов боевики обстреливали позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги. Сначала из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов обстреливали военных в Луганском, выпустили неподалеку от этого населенного пункта около полусотни боеприпасов. Впоследствии из пулеметов и гранатометов вели огонь на подступах к Светлодарску.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Возведение Пресс- центра штаба АТО за 8 января 2018 года Темная половин... Posted by Пресс- центр штаба АТО on Monday, January 8, 2018

На Донецком направлении они стреляли из тяжелых минометов калибра 120-мм по военным в Павлополе, а из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов - вблизи Талаковки. Вокруг Новотроицкого боевики также активизировались в обеденное время. В основном применяли стрелковое оружие, включительно со снайперским, а позже добавили гранатометы. В этом районе украинские военные ответили из стрелкового оружия и гранатометов.

В результате обстрелов трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Напомним, 7 января во время выполнения боевого задания на Луганском направлении ранение получил 1 военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение в тяжелом состоянии.