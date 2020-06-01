Штаб повідомив про відносну тишу в зоні ООС

Упродовж минулої доби, 31 травня, збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Про це повідомили в штабі ООС.

Зазначається, що обстрілів зазнали околиці Новотроїцького, Водяного та Оріхового.

"Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність", - повідомили у штабі.

Від початку доби, 1 червня, російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Гнутового відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

"У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації", - відзвітували українські військові.

Нагадаємо, 23 травня бойовики російсько-окупаційних формувань вкотре грубо порушили режим припинення вогню, вдаривши зі ствольної артилерії по житловому кварталу селища Кам'янка Донецької області. Удару по цивільних об'єктах з гаубиць калібру 122.