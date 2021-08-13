Штам коронавірусу "Йота" в країні не виявлено, - санлікар Кузін

В Україні ще не виявлений штам коронавірусу "Йота", який вперше виник в США. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Здоров'я-24.

За словами головного санлікаря країни, станом на 12 серпня 2021 року в Україні не зареєстрована циркуляція варіанту коронавірусу "Йота".

Для виявлення цього штаму вірусу Україна відправляє зразки, відібрані з території країни, в референс-лабораторії в ЄС. Згідно з результатами тестування, "йоту" ще не зафіксували на території України.

"На штам "Йота" ще не існує тест-систем, його можна виявити тільки шляхом секвенування", - уточнив Кузін.

Він також додав, що Україна використовує тест-системи, які країні надала ВООЗ. Вони здатні визначати 6 основних типових мутацій коронавірусу - це штами "Альфа", "Ета", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Каппа".

Також Кузін зазначив, що штам "Йота" не такий вже новий. Майже 27 - 28 країн світу вже зареєстрували його на своїй території, починаючи з листопада 2020 року. Разом з тим, потрапити в Україну цьому штаму коронавірусу не вдалося, на відміну від більш небезпечного "Дельти".



