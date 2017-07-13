Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Киева вырастут

В Киеве увеличатся штрафы за проезд в общественном транспорте без билета, сообщили в "Киевпастрансе". Об этом пишет ЦТС.

Произойдет это в результате общего повышения стоимости проезда.

"Напоминаем, что безбилетный проезд в общественном транспорте наказывается штрафом в двадцатикратном размере от стоимости проезда: для пассажиров трамваев, троллейбусов, автобусов - 80 гривен, городской электрички - 100 гривен", - сообщили в "Киевпастрансе".

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Напомним, с 15 июля в Киеве на одну гривну повышается цена проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метро и городской электричке. Билет в первые четыре вида транспорта теперь будет стоить 4 гривны, в городскую электричку и метро - 5.

Український Бізнес Ресурс

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