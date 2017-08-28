Народный депутат Украины Нестор Шуфрич прокомментировал ДТП с участием его сына, в котором пострадал человек. По словам депутата, надежда на спасение пострадавшего в ДТП человека есть, сейчас готовится его транспортировка в частную клинику.

Как сообщает "Главком", в комментарии журналистам Шуфрич рассказал, что был в отпуске, но узнав об инциденте, прервал его и вернулся в Киев.

"Срочно прилетел в Киев. Переговорил с израильскими врачами. Есть надежда на спасение Алексея (пострадавшего в ДТП - ред.). Дай Бог ему здоровья и сил. Сейчас готовим его к перевозке из государственной больницы в частную клинику. Даст Бог, наши врачи и израильские специалисты его спасут. Это главное. Все остальное - второстепенно", - указал депутат.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция открыла производство в связи с ДТП с участием сына народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича - Нестора Шуфрича-младшего. По данным полиции, авария произошла в субботу, 26 августа, около 22:30 в Печерском районе Киева: "автомобиль "Бентли" на пешеходном переходе сбил мужчину".

Советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко заявлял, что сыну Шуфрича могут назначить условное лишение свободы. Однако, по его словам, это будет решать суд.