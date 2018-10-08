Шулявский мост снесут в ноябре

Работы по демонтажу Шулявского путепровода будут начаты 3-4 ноября.

Об этом заявил в интервью газете "Вечерний Киев" главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник.

"Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской", - рассказал он .

Инженер напомнил, что Шулявский путепровод закроют на 1,5 года и полностью демонтируют, после чего построят новый.

Первыми начнут сносить пролетные строения, опоры, потом и фундамент до ростверков.

"Поле из свай (части фундаментов) придется покинуть. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старого здесь установят новое свайное поле", - отметил Здольник.

Во время всех этих работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Ремонтники обещают работать даже ночью.

Ожидается, что в ближайшие дни начнут сносить киоски, которые еще остались у станции метро "Шулявская".

"Строители теперь заняты тем, что переносят и расширяют ливневую канализацию, водопровод, телефонные и электрокабели. Все делается с таким расчетом, чтобы на будущее было пространство для каких-то других инженерно- транспортных решений. Сети начали переводить так, чтобы быть на 100 процентов увереными, что в строительную систему поместится нечто большее. Например, вдруг потомки захотят построить развязку по чертежам Виктора Петрука", - отметил инженер.

Как сообщалось, общественная организация подала иск в суд против КГГА с требованием отменить реконструкцию Шулявской развязки по проекту "неполного четырехлистника".

В мае 2017 года на сайте Киевского городского совета была создана петиция N6240 с требованием реализовать на Шулявке трехуровневую развязку с реверсивным кольцом. В августе петиция набрала необходимые 10 тыс голосов и была передана на рассмотрение в профильные комиссии Киевсовета.

По словам пресс-службы КГГА, проектные решения варианта трехуровневой развязки были направлены в Департамент градостроительства и архитектуры, где уже рассматривались материалы разработанного ТЭО двух других проектов.

Автор трехуровневой развязки Виктор Петрук заявил, что его проекту не дают пройти государственную экспертизу технико-экономического обоснования.

Киевская городская государственная администрация своим распоряжением N1148утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана.

Это произошло на следующий день после того, как комиссия Киевсовета по вопросам транспорта не поддержала петицию киевлян, которая предусматривает проведение международного конкурса на лучший проект реконструкции.

Утвержденный КГГА проект предусматривает строительство неполного "клевера" с тремя съездами (вместо классических для "клевера" четырех).

Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 составит 830 млн грн, сроки выполнения работ - 17,5 месяцев.

18 августа с целью вынесения инженерных сетей из зоны проведения работ и последующей реализации строительных работ были перекрыты съезды Шулявского путепровода, сообщает пресс-служба КГГА.

По данным СМИ, право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма "Североукраинский строительный альянс", связанная с нардепом Максимом Микитасем.

Максим Микитась - народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".