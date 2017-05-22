Шварценеггер подтвердил участие в шестой части "Терминатора"

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер сообщил, что вернется к роли робота-убийцы Т-800 в шестой части франшизы "Терминатор". Об этом он заявил на Каннском кинофестивале, передает The Mirror.

Бывший губернатор американского штата Калифорния, который также является организатором собственного конкурса по бодибилдингу Arnold Classic, недавно встречался с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить продолжение культового блокбастера.

"Фильм возвращается. Он движется вперед. У Кэмерона есть ряд хороших идей, как продолжить франшизу. И я там буду", - заявил актер.

4 апреля 69-летний Шварценеггер опроверг слухи об отказе от сниматься в продолжении "Терминатора", сообщив, что с нетерпением ждет предложения сняться в следующем фильме.

Пятая часть серии, фильм "Терминатор: Генезис" Алана Тэйлора вышел на экраны летом 2015 года и собрал по всему миру 440 миллионов долларов. Картина была неоднозначно принята прессой и зрителями.

Напомним, что первую часть "Терминатора", который повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров "Скайнет" и остатков порабощенного ею человечества, Джеймс Кэмерон снял в 1984 году.

Styler РБК-Украина