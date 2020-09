Шведський стрибун побив рекорд Сергія Бубки, який тримався 26 років

Арман Дуплантіс встановив новий рекорд у стрибках з жердиною

На етапі "Діамантової ліги" у Римі 20-ти річний шведський спортсмен Арман Дюплантіс побив світовий рекорд українця Сергія Бубки зі стрибків з жердиною стрибнувши на 6,15 метра. Тим самим швед побив світовий рекорд українця який тримався 26 років.

Історична подія відбулась на етапі "Діамантової ліги" у Римі, де з другої спроби шведський атлет зміг стрибнути на висоту 6 метрів 15 сантиметрів. Попередній світовий рекорд - 6,14 метра, тобто на сантиметр менше.

Побитий шведом рекорд Сергій Бубка встановив у далекому 1994 році - на турнірі в італійському містечку Сестрієре. Цей результат вже називали вічним рекордом, але все ж таки він пав.

Український атлет виграв Олімпійські ігри 1988 року, єдиний стрибун із жердиною, який переміг на шести чемпіонатах світу, автор 35 світових рекордів.

Бубка вже відреагував на падіння свого рекорду в Twitter.

"Вітаю Армана з тим, що він побив мій рекорд. Приголомшливий результат. Щасливий за нього і його батьків. Вони прекрасні люди. А також щасливий за легку атлетику і спорт в цілому, тому що у нас є така яскрава зірка на роки вперед. Всього найкращого і вперед до нових висот!", - написав він.

Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!

Amazing result!

Happy for him and his parents. They are great people.

And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights!

pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N - Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 17, 2020

Серед рекордів українця - 6,15 метра у закритому приміщенні (Дюплантіс сьогодні побив рекорд у стрибках на відкритому повітрі), який тримався з 1994 року до 2014-го. Тоді його побив француз Рено Лявільньє, який стрибнув на сантиметр вище - у рідному для олімпійського чемпіона Донецьку.

Цікавий факт, що свій рекорд у 1994 році Бубка встановив, коли йому був вже 31 рік (поважний вік для професійного спорту). Дюплантісу зараз лише 20.

